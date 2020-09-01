«Каре больше нравилось»: Бузова кардинально сменила имидж

Ольга Бузова сегодня является одним из самых востребованных артистов. Девушка несколько лет строит певческую карьеру и часто радует фанатов новыми треками, каждый из которых становится настоящим хитом. Столь активная творческая жизнь и постоянные выступления требуют от Бузовой не просто быть в постоянном тонусе — девушка удивляет своими частыми внешними перевоплощениями. И новый имидж не заставил себя долго ждать. В преддверии осени поющая телеведущая представила поклонникам в Instagram новую внешность.

«Долгожданная смена образа. К новому сезону готова», — подписала снимок звезда.

Бузова отказалась от короткой стрижки, с которой долгое время ходила. Теперь у нее длинные волосы по пояс светло-русого оттенка с переходом в блонд на концах. Но не всем поклонникам преображение любимицы пришлось по душе.

«А мне каре больше нравилось», «Каре естественно было», «Каре лучше было, «Я б не сказала, что это, что-то новенькое… Давно забытое старенькое. Ты такой была уже», «Такие не очень идут, если честно», «С каре вообще была огонь», «Не очень, сильно удлинилось лицо», — раскритиковали некоторые.

Сама певица призналась: «Я тоже привыкла к каре, но хочется чего-то новенького». Однако, многие признали, что девушке идет преображение, и усыпали ее комплиментами.