«Не выходит из моды»: Аделина Сотникова отметилась в лосинах и жакете в клетку «с мужского плеча»

Аделина Сотникова ушла из большого спорта из-за травм. Она успела стать не только чемпионкой России, но и завоевать победу на Олимпийских играх. Теперь она выступает в шоу Евгения Плющенко, а также преподает в свой школе фигурного катания. В этом году девушке исполнилось 24 года. Теперь она все больше внимания уделяет собственному стилю, подбирая модные образы. А 1 сентября она встретила новых учеников и провела первый урок в новом учебном году.

Для такого случая Аделина выбрала черные лосины и модный жакет оверсайз в клетку. Девушка выглядела в нем еще более хрупкой. Волосы она собрала в хвост, а также сделала макияж с акцентом на глаза. В ледовом комплексе ее встретили с цветами и воздушными шарами.

«Мы уже трудимся! Начались активные занятия в моей школе фигурного катания», — похвасталась звезда.

Поклонники не только поздравили спортсменку, но и восхитились ее красотой. Многие отметили, что Сотникова выбрала очень строгий наряд. А для портала Teleprogramma.pro оценил ее образ дизайнер Сергей Никулин.

«Это спонтанный образ — кэжуал-стрит. Гусиная лапка в таком исполнении — это рисунок, который сезона три держится в топе. Более того, он настолько классический, что не выходит из моды, появляясь в коллекциях у разных дизайнеров. Если смотреть на общий комплект, то в целом жакет аля с мужского плеча — актуальная история, а сочетание белого, черного и серого — классическое. Поэтому «вау» не могу сказать, но образ неплохой. Клетка и сельский стиль в целом актуальны, так как 90-е сейчас рулят», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».