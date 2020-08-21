Аделина Сотникова показала грудь в костюме 10-летней давности

Фигуристка попросила фанатов вспомнить, какую программу она катала в этом наряде.

Фигуристка Аделина Сотникова устроила провокационную фотосессию, показав полуголую грудь. Спортсменка решила примерить костюм почти 10-летней давности и у нее это получилось. Костюмчик сел как надо. Заодно она проверила память своих поклонников, поинтересовавшись в Instagram, с какой программой она выступала в этом наряде.

«Болеро!» — называли фанаты ту самую короткую программу Аделины Сотниковой.

В этом костюме будущая Олимпийская чемпионка выступала в 2011-2012 годах. В том же сезоне фигуристка стала трехкратной чемпионкой России.

Напомним, Аделина Сотникова оставила большой спорт весной 2020 года. Предшествовало этому решению операционное вмешательство. Причину она не называла, но, скорее всего, операция стала последствием переработок.