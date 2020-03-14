«6 шурупов в позвоночнике»: Почему Аделина Сотникова ушла из спорта

В начале марта первая в истории СССР и России олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Аделина Сотникова сообщила о том, что завершает профессиональную карьеру. Оказалось, что недавно 23-летней спортсменке сделали серьезную операцию, после которой выступать на высоком уровне невозможно.

«Каталась на обезболивающих»

«Я хочу быть здоровой, счастливой, веселой. Я буду радовать своих фанатов, но не на профессиональной арене. Когда смотрю соревнования — сердце разрывается, хочется, но здоровье не позволяет…» — эти слова на прошлой неделе прозвучали в программе «Судьба человека», героиней которой была Аделина.

Напомним, триумф Сотниковой случился на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, где она завоевала «золото» в одиночном катании. Но спустя сезон Аделина стала лишь шестой на чемпионате России. Затем спортсменка стала пропускать сезон за сезоном, ссылаясь то на травмы, то на другие обстоятельства. Объяснения у Аделины были похожие: «По определенным обстоятельствам я этот сезон точно пропущу. Понимаю, какой сейчас состав девочек, какие технические сложности. Выходя на лед, я не хочу проигрывать, статус есть статус. Выходить и опять быть, как на чемпионате России, шестой, чтобы уничтожить себя изнутри, не очень хочется».

И в какой-то момент стало понятно, что с нынешней конкуренцией в женском фигурном катании нового взлета олимпийской чемпионки уже не случится. К тому же после «золота» Сочи Сотникова ушла от своего бессменного наставника Елены Водорезовой, которую называла второй мамой, к другому тренеру — Евгению Плющенко. Теперь девушка так формулирует причину, из-за которой ушла от Водорезовой: «Ревновать начала ее к другим спортсменам. Я думала, что она не хочет ни мной заниматься, ни быть в моей жизни. Это моя ошибка: я же уже взрослая тогда стала — мне уже 18 исполнилось. Я начала думать, что нужно поменять. Я ни с кем не посоветовалась — просто пошла с Женей поговорила… Это получилось некрасиво. Время прошло, и голова моя повзрослела. Я сделала работу над ошибками — позвонила Елене Германовне спустя год. Мы встретились и поговорили. У меня сейчас, наверное, лучше отношения с ней, чем были тогда. С того момента советуюсь с близкими людьми, потому что опасаюсь наделать необдуманных поступков…»

После смены тренера Сотникова погрузилась в мир ледовых шоу, которые делал ее новый наставник Плющенко. Беда случилась минувшей осенью: «Я поехала на гастроли, мы выступали в Турции, и, так как я, одиночница, встала в пару, мне пришлось учиться новым элементам. Это новая нагрузка, новые ощущения… С того момента я стала чувствовать, что болит спина. Ну болит и болит — это нормальное явление для спортсмена, у всех все болит…»

В декабре ситуации усугубилась: у Аделины стали неметь рука и одна сторона тела. Доктора настаивали на срочной госпитализации, но Сотникова не могла подвести организаторов ледового шоу, поэтому просто снизила нагрузки и каталась на обезболивающих. А на операцию легла только в феврале, откатав все намеченные представления.

«У Аделины сейчас в позвоночнике два импланта, соединенных пластиной, и эту пластину держат 6 титановых шурупов, которые ей ввинтили в позвоночник, для того чтобы она смогла дальше выходить на лед», — рассказала директор фигуристки Мария Шашина.

Несмотря на то что после операции прошло всего пару недель, Аделина уже рвется на лед. Мы увидим ее в шоу, возможно, будут и рекламные контракты. Евгений Плющенко уверен в долгом ледовом будущем Сотниковой: «Операция была сделана у доктора Дзукаева, который оперировал меня, — я ей посоветовал. Аделина восстановится, все будет здорово, и мы дальше будем продолжать работу на наших сказках и шоу».

«На сердце остались шрамы»

По оценкам экспертов, гонорар за выход в ледовом шоу спортсменки такого уровня, как Аделина Сотникова, составляет в среднем 100 — 200 тысяч рублей. А если олимпийская чемпионка получит предложения от зарубежных организаторов шоу, то сможет рассчитывать на более серьезные заработки — в общем, без средств к существованию девушка не останется.

А что же с личной жизнью Аделины? Сейчас парня у нее нет, но Сотникова говорит, что мужским вниманием не обделена — вот только стала более разборчива, после того как недавно обожглась в отношениях. «Я была влюблена, — откровенничает Аделина. — Это такая болезненная история: если я полюбила, то мне кажется, что навсегда. Какие-то шрамы, наверное, остались на сердце. К сожалению, с этим человеком мы вынуждены были расстаться. Но это я тоже пережила. Все можно пережить. Нужно просто терпение и время. Теперь очень сложно доверять мужчинам и очень сложно попасть ко мне в сердце…»

Говорят, что сердце олимпийской чемпионке разбил 26-летний хоккеист, нападающий ярославского «Локомотива» Владимир Ткачев. По слухам, он изменил Аделине. Пережив любовные волнения, операцию, Сотникова открывает сейчас новую страницу своей жизни. 23-летняя спортсменка живет в собственной уютной квартире в столице, где ее навещают мама, сестра, папа, друзья. Впереди ее ждет и любовь, и новые мечты, и новые роли на льду.