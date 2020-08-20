«Стильно и лаконично»: Собчак в черном платье-рубашке свободного кроя вышла в свет с мужем

Ксения Собчак уже почти год живет в браке с Константином Богомоловым. Телеведущая рассталась с Максимом Виторганом, когда у нее завязался роман с режиссером. На свадьбе влюбленных многие гости плакали: до такой степени трогательная была их церемония. Минувший карантин пара пережила вместе, а после окончания самоизоляции и неприятных моментов, когда телеведущая сломала нос и пережила нападение в монастыре, супруги насладились отпуском на Таманском полуострове.

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Накануне Собчак вернулась в Москву. Она поспешила к визажисту, чтобы приготовится к важному мероприятию. Девушка не могла не поддержать своего мужа на премьере его нового сериала «Хороший человек». На показе киноленты Богомолов предстал в молочном костюме и белой рубашке. Собчак предпочла черное платье-рубашку свободного кроя длины миди, которую дополнила кожаными ботильонами и сумкой в тон. Волосы звезда собрала в пучок, оставив волнистую челку.

«Выступили тандемом черное и белое. Спасибо за прекрасный сериал и за то, что взял в дримкаст!» — написала она.

Регина Тодоренко восхитилась парой. «Так нравитесь мне», — заявила она. «Как Ксении идет влюбленность», «Шикарно выглядите Ксения! До чего же любовь Красит женщину», «Какая стильная и красивая пара!», «Платье топ», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила лук Собчак имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Ксения предстала в лаконичном платье-рубашке с принтом. Заявка на логоманию, которая очень популярна в этом сезоне. У нее преобладает укладка в ретро стиле: собранная прическа плюс волна в челке. Ксения знает, что черный цвет для нее вечерний, поэтому она часто в вечерних образах или для более пафосных и строгих мероприятий выбирает именно этот цвет. Черный оттенок в платье-рубашке завязался с обувью. На ней стильные ботильоны. Также мы видим черную сумку — это опять же стильно, лаконично и подходит Ксении на все 100. Собчак придают изысканности больше платья и образы с плавными прямыми линиями, неяркими акцентными деталями. Чем лаконичнее, комфортнее наряд, тем выигрышнее они подчеркивают ее физиологические особенности. Жесткие и прямые линии заходят в ее образах прям на ура», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.