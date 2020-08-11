Ксения Собчак в изумрудном платье в пол с глубоким декольте запечатлелась с сыном на отдыхе

Ксения Собчак еще в мае признавалась, что хочет уехать в отпуск. Тогда из-за пандемии коронавируса границы со многими странами были закрыты, поэтому она планировала отдохнуть на родине. Светская львица отмечала, что в Крым не поедет, но возможно отправится на Алтай. А в июне она подшучивала над звездными коллегами, которые после окончания самоизоляции уехали за границу.

«Друзья уже улетели, кто по иностранному паспорту, кто по «медицинским нуждам», а мы… ходим в бассейн и не унываем!» — сетовала звезда.

В августе Собчак все же уехала в отпуск. Она проводит летние дни с мужем Константином Богомоловым и сыном от первого брака Платоном на море. Сама телеведущая ранее заявила, что ей хорошо отдыхается в Адлере. Однако она добавила смеющиеся смайлики, что насторожило поклонников. Многие подозревают, что блондинка на самом деле улетела на Сардинию. Накануне Ксения поделилась новым фото. Она позировала в платье макси изумрудного цвета с глубоким декольте. Наряд в греческом стиле девушка дополнила коричневым поясом в тон сандалиям. Бусы на шее и солнцезащитные очки дополнили ее лук.

Рядом с Собчак стоял ее сын, облаченный в шорты и принтованную рубашку. Они позировала в лучах закатного солнца у каменного забора.

«Влюбленные — это не те, что смотрят друг на друга, а те, что смотрят в разные стороны чтобы ничего не пропустить», — написала звезда.

Поклонники восхитились необычным нарядом светской львицы. Многие отметили, что она смотрится колоритно в ярком образе. «Платье какое красивое», «Платон — очаровательный», «Ксения, вы красотка. Платон на деда похож», «Платье — бомба!», «Платье просто волшебное», — прокомментировали пост подписчики.