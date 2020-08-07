«Хорошо в Адлере»: Ксения Собчак в платье-сорочке и рубашке оверсайз предстала на отдыхе

Ксения Собчак не так давно оказалась в ЗАГСе, где почти год назад поклялась в любви и верности Константину Богомолову. Влюбленные по-прежнему живут душа в душу и скоро должны переехать в новый особняк, который телеведущая начала строить незадолго до свадьбы. В последнее время девушку преследуют беды. Она сначала сообщила, что разбила нос, а потом на нее напали в монастыре. Но с наступлением августа звезда устроила себе отпуск, уехав в Адлер.

Из-за пандемии коронавируса уехать за границу непросто, так как многие страны закрыты, а авиасообщения приостановлены. По этой причине Лера Кудрявцева, Анфиса Чехова, Эвелина Бледанс и другие звезды отдыхают на отечественных курортах. Собчак проводит время вместе с мужем, поэтому почти не публикует фото и видео, наслаждаясь уединением. Однако на днях телеведущая похвасталась своим летним луком.

38-летняя блондинка со временем полюбила лаконичные, сдержанные образы. Часто она отдает предпочтения винтажному или ретро стилю. На этот раз Ксения облачилась в легкое платье-сорочку свободного кроя и рубашку оверсайз. Наряд в нюдовых тонах дополняли сандали из ремешков и массивное колье. Звезда предстала с нежным макияжем, а ее волосы были мокрыми, словно она только искупалась.

«Хорошо в Адлере летом!» — написала она.

Некоторые поклонники не поверили, что Собчак отдыхает в Краснодарском крае. Другие восхитились ее женственным образом. «Нежность. Хорошего отдыха!», «А говорили, на наши курорты ни-ни», «На этом фото вы похожи на Ренату Литвинову», «Летом везде хорошо», «Какая красота», «Платье крутое», «Образ нежный», — прокомментировали пост подписчики.