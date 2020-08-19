С акцентом на талию и ноги: Лорак сделала ставку на мятные шорты и укороченную толстовку

Еще историк моды Александр Васильев, говоря о стиле и гардеробе поп-дивы, подметил, что 41-летняя Ани Лорак в отличие от большинства ее звездных коллег по творческий сцене, одевается весьма скромно и сдержанно. Так, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале подметил, что та же Вера Брежнева выглядит куда провокационней на сцене. Экс-возлюбленная турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу напротив, отдает предпочтение лаконичным образам. При этом в ее гардеробе есть и наряды в молодежных тенденциях: различные свитшоты, легинсы, футболки, худи и кроссовки.

На пляже Ани позировала в мятном костюме, состоящем из мини-шорт и укороченной толстовки. Таким образом, поп-дива сделала акцент на талии и длине ног, подчеркнув особенности своей фигуры.

Напомним, что у Ани Лорак есть девятилетняя дочка София. После развода родителей девочка осталась жить со своей звездной мамой. По словам певицы, она старается поддерживать в доме авторитет отца. Мурат Налчаджиоглу время от времени навещает наследницу, и даже забирает ее к себе на каникулы. Артистка не препятствует бывшему мужу видеться и с их общей дочерью. Лорак пониманием, что Соне важно чувствовать поддержку и любовь отца. Сама певица строит отношения с саунд-продюсером Егором Глебом. Возлюбленный артистки не только покорил ее сердце, но и подружился с дочерью поп-дивы — Софией. А это для Ани немаловажно.