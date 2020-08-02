Греческие каникулы: Лорак в шортах-бермудах с высокой посадкой и в блузе на одно плечо прогулялась по побережью

Судя по геолокации в Instagram, 41-летняя Ани Лорак отправилась в Грецию. На прогулке по побережью украинская исполнительница предстала в модных белых шортах-бермудах с высокой посадкой и контрастной черной блузе на одно плечо. Летний образ певицы дополнили имиджевые очки. О моде на эту деталь гардероба говорила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева. Эксперт в сфере стиля уточнила, что очки в пластиковой оправе станут хорошим дополнением любого аутфита, как дневного, так и вечернего.

В одном из своих интервью Ани призналась, что она всегда придерживалась важного правила, считая, что мода должна служить девушке, а не наоборот. По этой причине певица подметила, что не приемлет фэшн-рабства. Лорак заверила, что не хотела бы превратиться в «ходячий бренд». Артистка понимает, что как медийная личность, она обязана следить за трендами, но и забывать о своей индивидуальности экс-возлюбленная турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу не намерена.

Говоря о имидже и стиле Ани Лорак, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев подметил, что украинская исполнительница отдает предпочтение нарядам с глубоким декольте и платьям длины мини. При этом, как считает искусствовед, на фоне многих других знаменитостей, наставница вокального проекта «Голос» выглядит куда скромнее.