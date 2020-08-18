«Цвет в этом сезоне популярен»: Кудрявцева облачилась в юбку плиссе, а Дубцова — в яркое платье

Несмотря на карантин, который завершился в начале лета, звезды все же разъехались по отпускам. Полина Гагарина, Светлана Лобода, Филипп Киркоров и другие звезды проводят время в Турции. Недавно приехала туда и Лера Кудрявцева со своей двухлетней дочкой Марией. 49-летняя телеведущая теперь хвастается то фигурой в купальнике, то облачается в легкие стильные наряды. На днях для прогулки она выбрала яркий лук.

На новом фото Лера предстала в лимонной юбке плиссе и футболке с подплечниками цвета лайма. Шлепки в тон и небольшая черная сумка дополнили образ телеведущей. Она любит кислотные оттенки. Не первый раз блондинка предстает в смелом пляжном образе. Поклонники восхитились нарядом Кудрявцевой. Многие назвали аутфит звезды солнечным и отметили, что ей идут подобные оттенки. Телеведущая смогла впечатлить фанатов.

Приехала в Бодрум и Ирина Дубцова. Певица уже показала постройневшую фигуру в купальнике. Пляжные образы тоже ее конек. Девушка в свои 38 лет обладает точеной фигурой. Для очередной прогулки по побережью артистка облачилась в зеленое платье миди с глубоким декольте. Наряд свободного кроя подчеркнул ее бюст и стройные ноги.

«Зеленый — поднимает настроение. Отпуск — делает меня счастливой», — призналась певица.

Поклонники были очарованы ее нарядом. А для портала Teleprogramma.pro оценила аутфиты звезд имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Сравнивая девушек, я обратила внимание на их разницу в возрастной категории. Это нужно всегда учитывать при рассмотрении любого образа. Зеленый цвет в этом сезоне популярен, но в определенном оттенке, который нам диктует каждый год институт Pantone. Обратим внимание на образ Ирины. У нее платье прямого кроя, A-силуэт, V-образный вырез, такое оно комфортное и расслабленное. Наряд в зеленом более тропическом, расслабленном умиротворенном цвете. Он абсолютно уместен и подходит Ирине. А у Леры выбран зеленый цвет в более ярком, неоновом оттенке, но еще и задействован салатовый цвет — он более выбеленный. Лера, как натура более креативная, выбирающая яркие и дерзкие образы, она играет с цветом — фиолетовые, розовые оттенки. Ей, как блондинке, это очень идет. Отмечу, что девушки прекрасно понимают, какая цветовая гамма им подходит и как работать с цветом. Лера более смелее в подаче себя. Она абсолютно в точку попадает, смешивая цветовые оттенки. Ее образы всегда эффектные, нестандартные, нетривиальные», — высказалась эксперт.

«Девушки прекрасно все свои физиологические особенность кто-то скрыл, кто-то подчеркнул. Они четко понимают, какие фасоны, цвета выбирать для составления своих образов», — добавила она.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.