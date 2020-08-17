«Точно будет эмоционально»: Гагарина в белом платье с перьями предстала на съемках «Голоса»

Полина Гагарина не раз становилась наставницей в шоу «Голос». Девушка сама в свое время стала знаменита благодаря проекту «Фабрика звезд». С тех пор она успела проявить себя на конкурсе «Евровидение», где заняла второе место, а также на китайском шоу Singer девушка удостоилась пятого места. После карантина постепенно артистка вернулась к работе. И накануне стало известно, что она вошла в состав жюри 9 сезона шоу «Голос» на Первом канале.

Также кресла наставников займут Баста, Сергей Шнуров и Валерий Сюткин, который на днях стал папой в четвертый раз. Хоть сейчас Полина и отдыхает в Турции в компании друзей и своей дочки Мии, она поделилась кадром, сделанным на съемках проекта. Певица предстала в белоснежном платье с перьями в кресле жюри. Наряд со шлейфом дополнили босоножки нюдового цвета. Легкая укладка и макияж с акцентом на глаза дополнили образ.

«Я всегда с трепетом жду приглашения на „Голос“ и счастлива вновь стать частью проекта. Наставники нового сезона — артисты разных жанров и люди разных темпераментов. Я знаю, что это точно будет эмоционально, очень интересно, остроумно, смешно!» — высказалась звезда.

Поклонники восхитились красотой Гагариной. Многие одарили ее комплиментами. «Оооооооочень красивая Полина», «Вау!!! Опять буду жить от пятницы до пятницы в ожидании», «Ох эти ноги», «Поля опять будет царствовать», «Полина, вы как наставница супер красавица», «Поля огонь, вы снова в проекте», — прокомментировали пост подписчики.