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«Точно будет эмоционально»: Гагарина в белом платье с перьями предстала на съемках «Голоса»

Певица сообщила, что с радостью стала наставницей 9 сезона проекта.

«Точно будет эмоционально»: Гагарина в белом платье с перьями предстала на съемках «Голоса»
Полина Гагарина. фото: .globallookpress.com

Полина Гагарина не раз становилась наставницей в шоу «Голос». Девушка сама в свое время стала знаменита благодаря проекту «Фабрика звезд». С тех пор она успела проявить себя на конкурсе «Евровидение», где заняла второе место, а также на китайском шоу Singer девушка удостоилась пятого места. После карантина постепенно артистка вернулась к работе. И накануне стало известно, что она вошла в состав жюри 9 сезона шоу «Голос» на Первом канале.

Также кресла наставников займут Баста, Сергей Шнуров и Валерий Сюткин, который на днях стал папой в четвертый раз. Хоть сейчас Полина и отдыхает в Турции в компании друзей и своей дочки Мии, она поделилась кадром, сделанным на съемках проекта. Певица предстала в белоснежном платье с перьями в кресле жюри. Наряд со шлейфом дополнили босоножки нюдового цвета. Легкая укладка и макияж с акцентом на глаза дополнили образ.

«Я всегда с трепетом жду приглашения на „Голос“ и счастлива вновь стать частью проекта. Наставники нового сезона — артисты разных жанров и люди разных темпераментов. Я знаю, что это точно будет эмоционально, очень интересно, остроумно, смешно!» — высказалась звезда.

Поклонники восхитились красотой Гагариной. Многие одарили ее комплиментами. «Оооооооочень красивая Полина», «Вау!!! Опять буду жить от пятницы до пятницы в ожидании», «Ох эти ноги», «Поля опять будет царствовать», «Полина, вы как наставница супер красавица», «Поля огонь, вы снова в проекте», — прокомментировали пост подписчики.

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Гагарина образзвезда шоу "Голос"Звездный стильмода и стильновый сезон шоу "Голос"Полина Гагарина