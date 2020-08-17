Двухлетняя дочка Кудрявцевой в лазурной футболке и мини-шортах завела подруг на пляже

Телеведущая проводит время на побережье в Турции. Она поделилась новыми кадрами с наследницей.

Лера Кудрявцева недавно отпраздновала двухлетие дочки Марии. Телеведущая организовала вечеринку дома в честь малышки, на которую позвала друзей. Именинница блистала в пышном платье, словно принцесса. если первую часть лета телеведущая провела в Адлере, то сразу после праздника увезла наследницу в Турцию. Теперь они отдыхают на курорте Белек, куда съехалось много звезды, чтобы насладиться летом.

Первое время Лера купалась в бассейне с малышкой. Она признавалась, что девочке нравится играть в воде. А вот в море Машу удалось искупать лишь на днях, так как кроха очень боялась неизвестной ей стихии. К слову, телеведущая взяла с собой ряд купальников не только для себя, но и для своей наследницы. Едва ли не каждый день они меняют свои пляжные образы. Накануне Кудрявцева вышла на прогулку в льняном костюме и без макияжа, а потом согласилась на тайский массаж, после которого позировала в одном полотенце.

Очередной день на курорте закончился приятной неожиданностью. Двухлетняя дочка звезды обрела подруг на пляже. Лера запечатлела, как ее наследница в футболке лазурного оттенка, который называют «Тиффани», и кепке в тон, а также в джинсовых мини-шортах играет в прятки на пляже с двумя девочка. У Маши отрасли волосы, Поэтому телеведущая часто закалывает их или собирает в хвост.

Поклонники восхитились юной модницей. «Очень славная девочка», «Какая милая у вас доченька», «Красотка, какие локоны», «Вот она модная, цвета шикарные», «Какая стильная куколка», «Загляденье, а не девочка», — прокомментировали пост подписчики.