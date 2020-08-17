«Относится к трендам лета»: Нюша в газовом мини-платье с рюшами отпраздновала 30-летие

Певица на днях отметила юбилей в Турции. Для такого случая она выбрала стильный и женственный образ, который оценил дизайнер Сергей Никулин.

Нюша не знала, что муж Игорь Сивов устроит ей сюрприз на день рождения. Он привез именинницу в аэропорт, где собрал ее подруг. Дружная компания на частном самолете прилетела в Белек, где вечером состоялась вечеринка. Там отдыхала Виктория Лопырева, которая присоединилась к празднику. Девушки веселились и танцевали. А кульминацией вечера стал фейерверк и торт с изображением именинницы.

Для такого случая Нюша облачилась в газовое мини-платье персикового цвета с рюшами и цветочным принтом. Воздушный наряд позволил ей показать ноги, но при этом придал объема в талии. Артистка дополнила образ коричневыми босоножками. Она распустила волосы и сделала неброский макияж. А вот Лопырева предпочла платье-сорочку жемчужного оттенка. 37-летняя модель подчеркнула фигуру нарядом в бельевом стиле.

«Какие красивые», — отметила Рита Дакота. А поклонники восхитились красотой именинницы, а другие отметили, что у Нюши очень элегантный наряд. Оценил аутфит знаменитостей для портала Teleprogramma.pro дизайнер Сергей Никулин.

«Такой нежный образ у Нюши. Цветовая гамма, подбор комплекта очень приятный. Очень все гармонично и красиво. На самом деле, очень привлекает к себе внимание. Обратим внимание на Лопыреву. Сейчас в той или иной степени возвращается направление порно-шик, когда нижняя одежда становится верхней. В данном случае на Виктории шелковая комбинация, которая подчеркивает все изгибы тела. Ей пятерка большая за смелость и за красоту. Цветовая гамма у нее безупречна. А вот наряд Нюши более сдержанный. Он относится к трендам лета, так как шелковые летящие газовые платья это ежегодная сезонная история. Цветочный орнамент тоже в тренде. Девочки молодцы, эстетически радуют», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».