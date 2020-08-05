«Моя кикимра»: Надежда Михалкова поделилась «честным» фото с сестрой без макияжа

Дочки Никиты Михалкова пообщались по видеосвязи. Они не упустили возможности посмеяться друг над другом.

Как известно, у Никиты Михалкова очень дружная семья. Наследники артиста пошли по его стопам и продолжили актерскую династию. Его дочки, Анна и Надежда Михалковы, стали знамениты в кинематографе. У каждой из них появилась своя армия поклонников. Примечательно, что девушки очень близки. Даже во время карантина они поддерживали связь, а с наступлением лета наследницы артиста провели время на даче.

Похоже, что недавно Анна отправилась в поездку. Не исключено, что она находится на съемках очередного проекта. Но актриса накануне пообщалась с сестрой по видеосвязи. Во время беседы Надежда сделала скрин. Она не побоялась предстать без макияжа и укладки. 33-летняя девушка сидела в белой футболке и смотрела в камеру. В это время ее сестра улыбалась. Анна предстала с пышной шевелюрой, но без макияжа. 46-летняя артистка выглядела ровесницей своей сестренки.

Девушки любят подкалывать друг друга. За их переписками обожают наблюдать поклонники.

«Я разбужу тебя в городе Кимры, моя кикимра», — написала Надежда.

Поклонники восхитились тем, как выглядят дочки Михалкова. Многие также оценили их юмор. «Очаровательные, очень похожие на этой фотографии», «Невероятно красивая», «Самые лучшие сестры», «Девушки!!!! Вы прекрасные», «Красивые сестры! Отношения — пример для наследования», «Как вы похожи, сестренки», «Классные сестры», — прокомментировали пост подписчики.