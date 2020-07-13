«Вот для чего нужны девочки!»: Анна Михалкова запечатлела подросшую дочь в красивом платье

Лидии Баковой в этом году исполнится семь лет.

Актриса Анна Михалкова в Instagram поделилась кадром, на котором она запечатлелась со своей наследницей — дочерью Лидией Баковой. Девочке сейчас шесть лет. В сентябре исполнится семь. Надо отметить, что наследница звезды заметно подросла за последнее время. На фотографии мать и дочь в красивых платьях.

«Вот для чего нужны девочки!» — заметила Анна Михалкова.

«Как она похожа на своих братьев», «Анна почти никогда не показывала Лиду», «Лида очень милый ребенок», «Ваша дочь необычайно на вас похожа», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Анны Михалковой трое детей от предпринимателя Андрея Бакова. Причем двое сыновей Анны Михалковой заметно старше ее дочери. Андрею 20 лет, а Сергею – 19. Анна Михалкова безумно любит своих детей. Она отмечала, что наследники — главная награда в ее жизни. Кстати, все они приходятся внуками знаменитому российскому режиссеру Никите Михалкову.