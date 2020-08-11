«Красивые мы»: Бородина в мини-платье с рюшами получила похвалу от Лины Дембиковой

Ксения Бородина не скрывает, что следит за происходящим в мире моды. При этом телеведущая старается носить только то, что ей нравится. Этим летом девушка купила несколько пар трендовых босоножек с квадратным мысом. Их она носит как с шортами, так и с платьями. После отпуска в Сочи звезда вернулась к съемкам. Она ранее признавалась, что стилисты подбирают ей наряды, но порой ее собственные образы получаются такими идеальными, что эксперты ничего не меняют.

Как известно, Бородина снимается не только в шоу «Дом-2», но также в проекте «Перезагрузка» на ТНТ. Там у нее есть возможность блеснуть в модных луках. На очередную съемку она пришла в мини-платье с рюшами и пышными рукавами. Акцент на талии телеведущая сделала с помощью пояса. На площадке Ксения пообщалась с коллегой, селебрити-стилистом, Линой Дембиковой. Девушка предстала в студии в белом легком платье в пол с глубоким декольте. Свой наряд она тоже дополнила грубым поясом.

«Лина то в нормальном прозрачном костюме стоит», — говорит закадровый голос. «А мне не то пальто дала.. да? Иди сюда, Лин», — заключила Бородина. «Мы сегодня с тобой такие…. Я оделась под цвет твоих волос. Красивые мы», — отметила телеведущая. «Кайф», — похвалила ее Дембикова.

К слову, недавно Ксения призналась, что если раньше могла спокойно прожить на 200 долларов в месяц, то теперь и 50 тысяч рублей ей будет мало. Она подчеркнула, что у нее большой дом и персонал, которому нужно платить. При этом поклонники знают, что телеведущая также любит шоппинг.