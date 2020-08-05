«Мы стали закрыты»: Бородина объяснила отсутствие совместных фото с мужем

Бессменная ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина уже пять лет замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым. Для звезды это второй брак, в котором, по собственному признанию, инстадива счастлива и любима.

Но в очередной раз Бородина столкнулась со слухами о разладе в семье. Звезда поспешила их опровергнуть у себя на страничке в Instagram и написала:

«Мы стали редко выкладывать совместные фото, но от этого наши отношения не стали хуже поверьте. Каждый раз давать отчеты, если вдруг мужа нет в кадре совсем не хочется, — поспешила пояснить Бородина. И отметила: «Понимаю, что вам сложно принять, что мы стали закрыты во многих моментах, стали мудрее и взрослее».

Бородина подчеркнула, что они с Омаровым по-прежнему – семья. И попросила своих подписчиков не вестись на слухи, которые множатся вокруг ее с мужем имени. А у нее, признается телеведущая, уже давно выработался иммунитет на хейт в собственный адрес.