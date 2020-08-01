«И пусть так будет всегда!»: Навка поделилась нежными фото с Песковым в честь пятой годовщины

Фигуристка растрогала поклонников не только свежими фото с мужем, но и архивными кадрами со свадьбы.

Татьяна Навка является не просто знаменитой фигуристкой, а олимпийской чемпионкой. Она счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Они не часто появляются на публике вместе. В 2020 году многие любовались парой, когда мужа и жена появились на параде Победы вместе со своей дочкой Надеждой. А потом спортсменка отправилась в путешествие по Золотому кольцу. Лишь недавно она вернулась домой.

А 1 августа Навка поспешила поздравить мужа с годовщиной со дня свадьбы. Влюбленные вместе уже пять лет. Она опубликовала свежие кадры. На них фигуристка позировала белом платье-футляре в обнимку с Песковым. Кадры были сделаны на недавнем светском рауте, где также блистала Алла Пугачева. Также спортсменка порадовала поклонников редкими фото со свадьбы. Она была облачена в кружевное платье со шлейфом от Валентина Юдашкина. На снимках даже запечатлен первый танец молодоженов.

«И пусть так будет всегда!» — написала Навка. «Всего пять лет, а кажется всю жизнь!» — добавила она.

Анна Семенович, Жасмин, Алика Смехова и другие звезды поздравили супругов. «Я помню этот день, любви и много-много бесконечного счастья», — отметила Яна Рудковская. Поклонники восхитились кадрами. Многие пожелали паре и дальше жить в гармонии, счастливо. «Очень хорошая пара! Счастья вам!», «Какая вы красивая пара», «Будьте счастливы на долгие, долгие годы», «Какие счастливые», «Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!», «Роскошное платье», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Навка вышла замуж за возлюбленного в 2015 году в Сочи. Чуть раньше у них родилась дочка Надежда. А от первого брака у спортсменки есть еще одна дочка Саша Жулина. У Пескова также есть дети от прошлых отношений: сыновья Николай, Мик, Дени и дочь Лиза. Стоит отметить, что они часто собираются вместе и поддерживают теплые отношения.