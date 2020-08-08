Family look: Мария Кожевникова облачила троих сыновей в одинаковые поло для эффектного фото

Мария Кожевникова стала любима многими зрителями, когда снялась в сериале «Интерны». Также она успела проявить себя, как политический и общественный деятель. Актриса знаменита еще и тем, что успешно совмещает карьеру и материнство. Вместе с возлюбленным Евгением Васильевым она воспитывает троих сыновей: шестилетнего Ивана, пятилетнего Максима и трехлетнего Василия.

После последних родов Мария долго не могла прийти в форму. Она не скрывает, что не любит заниматься спортом. Но минувшей зимой девушке удалось похудеть. Теперь она вновь дразнит поклонников фигурой в женственных платьях и облегающих костюмах. Это лето стало непростым для всех, включая звезд. Однако Кожевникова провела время в самоизоляции с семьей на даче. Она стала еще ближе к детям.

Чтобы сохранить хорошие, а не плохие воспоминания, Кожевникова устроила фотосессию. Она облачила сыновей в одинаковые алые поло и шорты. Сама актриса предстала в белом платье с кружевом и широкополой плетеной шляпе.

«На память фотосет о странном 2020. И, кстати, это белое платье, которое всем так нравится, я тоже покупала, правда лет 5 назад», — написала она.

Поклонники восхитились трогательными фото. Многие одарили комплиментами сыновей актрисы. «Какие уже большие сыновья у вас», «Платье очень красивое! Но главное украшение — это сыновья!», «Какое фото доброе и нежное», «Вы невероятная», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Мария обвенчана со своим возлюбленным, а вот до ЗАГСа они так не дошли.