«На три дня укатила»: Кожевникова отправилась на отдых без детей и мужа

Актриса сообщила, что взяла с собой только книжки и подружек.

Второй месяц лета на исходе. Многие звезды еще не успели как следует отдохнуть и стремятся наверстать упущенное. Вот и звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова отправилась в мини-отпуск. Актриса решила восстановить силы вдали от дома, без родных — сыновей и мужа она оставила дома.

«На три дня укатила… с книжками и подругой», — сообщила знаменитость.

При этом звезда позировала на фото в белом махровом халате и тапочках. Она предложила поклонникам в комментариях угадать, куда именно уехала. Многие предложили версию с заграницей, кто-то упомянул Сочи, но большинство сошлись на варианте «дача». Судя по аутфиту, Кожевникова выбралась в подмосковный центр здоровья.

А вот Иван Ургант свой отпуск решил провести в родных краях — в Ленинградской области. Он отдыхает в Репино на берегу Финского залива, откуда шлет привет своим подписчикам.