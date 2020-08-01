«Минус 1,5 кг»: постройневшая Мария Кожевникова похвасталась изящной фигурой в купальнике

Мария Кожевникова стала знаменита, когда снялась в сериале «Универ». Многие до сих пор ассоциируют актрису с ее героиней Аллой Гришко. Однако теперь девушка уже снимается в других проектах, а также воспитывает троих сыновей: Ивана, Максима и Василия. После третьих родов она долго не могла похудеть. Но минувшей зимой артистка постройнела на глазах поклонников. А недавно она отправилась в детокс-клинику, где смогла три дня провести без мужа и детей.

35-летняя Мария читала книги, проходила обследования, плавала в бассейне и парилась в бане. Она осталась в восторге от своего мини-отпуска. При этом актриса поделилась снимками, на которых позирует в купальнике-бюстье. Она продемонстрировала постройневшую фигуру в черном слитном купальнике, который подчеркнул ее изящные изгибы и стройные ноги. Кожевникова уложила волосы в локоны и сделала нежный макияж.

«Я уже собираюсь домой к своим любимым», — отметила она. «А еще у меня приятный бонус в виде минус 1,5 кг», — добавила актриса.

Поклонники поразились тому, как преобразилась многодетная мама. Многие одарили ее комплиментами. «Какая вы красивая на этом фото, просто шикарная!», «На Джулию Робертс похожа», «Отдохнувшая, счастливая и красивая», «Вот это ножки», «Да, ноги бесконечные», «Вы стали еще краше, хоть и кажется, что уже некуда, но с каждым разом все роскошнее!», «Необыкновенная красавица», — прокомментировали пост подписчики.