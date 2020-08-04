Невестка Орбакайте выбрала костюм карамельного цвета с брюками палаццо для фотосессии

Алена Краснова недавно отметила третью годовщину со дня свадьбы с Никитой Пресняковым. Девушка стала частью звездной семьи. Теперь она наведывается в гости к бабушке мужа, Алле Пугачевой, и в дом к Владимиру Преснякову, который давно живет с Натальей Подольской. У влюбленных есть квартира в Москве, а вот карантин они предпочли провести на бывшей даче Примадонны у реки Истра. Пара часто путешествует, но в этом году они предпочли провести отпуск раздельно.
Молодые люди часто устраивают себе такой отдых, чтобы подогреть чувства. Первые дни на курорте Алена загорала на пляже. Она впервые приехала в Сочи и осталась довольна. Компанию ей составила сестра и маленький племянник. Невестка Кристины Орбакайте блеснула идеальной фигурой, а также прогулялась по городу. Однако она решила не сидеть без дела и устроила фотосессию. Накануне Краснова предстала в белом платье-сорочке. Она подчеркнула загар white луком.
А позже возлюбленная Никиты переоделась. Она позировала на стуле посреди поля с видом на горы. Девушка была облачена в костюм карамельного цвета с брюками палаццо, которые в тренде в этом сезоне. Шляпа из соломы дополняла образ. Фотограф подсказывал модели, как себя вести.
Наряд подчеркнул хрупкую фигуру Алены. Поклонники восхитились красочными кадрами с бэкстейджа. Многие отметили, что у девушки поразительная и утонченная красота, а ее образ выглядел элегантно и стильно.