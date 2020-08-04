Невестка Орбакайте выбрала костюм карамельного цвета с брюками палаццо для фотосессии

Алена Краснова недавно отметила третью годовщину со дня свадьбы с Никитой Пресняковым. Девушка стала частью звездной семьи. Теперь она наведывается в гости к бабушке мужа, Алле Пугачевой, и в дом к Владимиру Преснякову, который давно живет с Натальей Подольской. У влюбленных есть квартира в Москве, а вот карантин они предпочли провести на бывшей даче Примадонны у реки Истра. Пара часто путешествует, но в этом году они предпочли провести отпуск раздельно.

больше по теме Стильный образ: невестка Орбакайте в белоснежном платье по фигуре подчеркнула сочинский загар Возлюбленная Никиты Преснякова устроила фотосессию на курорте.

Молодые люди часто устраивают себе такой отдых, чтобы подогреть чувства. Первые дни на курорте Алена загорала на пляже. Она впервые приехала в Сочи и осталась довольна. Компанию ей составила сестра и маленький племянник. Невестка Кристины Орбакайте блеснула идеальной фигурой, а также прогулялась по городу. Однако она решила не сидеть без дела и устроила фотосессию. Накануне Краснова предстала в белом платье-сорочке. Она подчеркнула загар white луком.

А позже возлюбленная Никиты переоделась. Она позировала на стуле посреди поля с видом на горы. Девушка была облачена в костюм карамельного цвета с брюками палаццо, которые в тренде в этом сезоне. Шляпа из соломы дополняла образ. Фотограф подсказывал модели, как себя вести.

Наряд подчеркнул хрупкую фигуру Алены. Поклонники восхитились красочными кадрами с бэкстейджа. Многие отметили, что у девушки поразительная и утонченная красота, а ее образ выглядел элегантно и стильно.