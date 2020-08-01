«Вот это ноги!»: невестка Орбакайте в шелковой мини-юбке показала фигуру без изъяна в Сочи

Никита Пресняков родился в звездной семье. Его мама — Кристина Орбакайте, а бабушка — Алла Пугачева. Однако молодой человек не жалует поп-музыку, предпочитая стиль рок. Он тепло общается с близкими, но вот на телевидении предпочитает не мелькать. Уже три года музыкант счастлив в браке со своей избраннице Аленой Красновой. 27 июля пара отпраздновала годовщину со дня свадьбы. Они устроили себе романтический вечер в ресторане.

Многие восхищаются женой Никиты. Девушка трудится моделью, а также недавно отучилась на фотографа. Поклонники порой завидуют утонченному чувству стиля Алены. Сама она не скрывает, что обожает шоппинг. На днях невестка Орбакайте впервые приехала в Сочи. Она решила отдохнуть на курорте со своей сестрой и маленьким племянником. Первые дни жена Преснякова нежилась на пляже, стараясь получить бронзовый загар, но в итоге едва не получила ожоги.

А 1 августа, в субботний вечер, Краснова отправилась на прогулку по городу. Для такого случая она облачилась в шелковую мини-юбку лавандового цвета и белый топ с рукавами-бабочками. Наряд подчеркнул точеную фигуру девушки. Она похвасталась осиной талией, плоским животом и очень стройными ногами. Ее образ дополнили стильные солнцезащитные очки с белой оправой.

Поклонники отметили, что еще не видели столь совершенной фигуры без изъяна. «Вот это ноги!», «Какая худышка», «Идеально все», — стали обсуждать кадр пользователи Сети. Отметим, что Алена занимается спортом и йогой, чтобы поддерживать себя в форме.