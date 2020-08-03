«Королева»: Марина Александрова в атласном платье в пол с рукавами-крыльями восхитила коллег

Марина Александрова в свои 37 лет не перестает восхищать красотой и точеной фигурой. Актриса одно время играла в театре «Современник», а также снялась в десятках картин, включая сериал «Екатерина», который ее прославил. Девушка редко появляется на публике. Свободные дни она любит проводить с семьей — мужем Андреем Болтенко, сыном Андреем и дочкой Екатериной. После карантина она не спешит возвращаться к работе.

Однако 3 августа Марина поделилась снимками, сделанными во время светского раута, устроенного ювелиром Петром Аксеновым. Он организовал благотворительный вечер, на котором дамы блистали в вечерних нарядах в стиле 19 века. Актриса облачилась в черное атласное платье в пол с рукавами-крыльями. Волосы ей уложили в элегантную волну, а также сделали макияж с акцентом на глаза.

«Красивые воспоминания… Благодарю», — написала в соцсети Александрова.

В изысканном образе она отметилась в Мраморном дворце, а на следующий день отправилась гулять по Санкт-Петербургу уже в песочном тренче. Однако коллеги восхитились ее вечерним образом. «Ой! Вот это утро!» — заявила Любовь Толкалина. «Вау», — присоединилась Анна Цуканова-Котт. «Королева», — выразила восторг бизнесвумен Асмик Мелконян. Поклонники тоже одарили девушку комплиментами.

«Богиня!!! Обожаю все ваши образы!», «Вам очень идет прическа», «Шикарная женщина», «Фигурка отпад», «Это ваш стиль», — прокомментировали пост подписчики.