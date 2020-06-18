«Жаркое фото, как заказывали»: 37-летняя Александрова сверкнула пышным бюстом в купальнике

Марина Александрова является одной из самых красивых отечественных актрис. В копилке девушки работы в десятках кинолент. Наиболее она запомнилась по главным ролям в сериалах «Екатерина» и «Домашний арест». Кстати, в картине про великую Императрицу актриса снималась будучи беременной. В 2015 году Марина ждала дочку, и зрители в кадре могли лицезреть пышные формы девушки. Но вскоре она снова вернулась в форму.

Теперь Александрова уже мама двоих детей. У нее подрастает сын Андрей и девочка Екатерина. В соцсети актриса часто хвастается успехами детей. Но накануне она неожиданно поделилась фото с отдыха. Звезда предстала в кадре в откровенном купальнике, сверкнув пышной грудью. Она позировала без макияжа и улыбалась. Марина отметила, что не обрабатывала снимок, показав естественную красоту.

«Свежее морское жаркое фото, как заказывали», — написала она.

Поклонники были удивлены тому, как округлились формы звезды. Александрова обычно не публикует пикантные снимки, поэтому кадр вызвал бурю эмоций у общественности. «Мариночка!!!! Класс!», «Какая чувственная Нимфа! О боги, держите меня семеро», «Уже на море. Какая радость для всех!», «Где вы прятали эту красоту?», «Красотка, очень молодо выглядите, как девочка!», «Очень милая, стройная, очень симпатичная», — прокомментировали пост подписчики.