Естественная красота: Марина Александрова поделилась честным фото без макияжа и фильтров

Марина Александрова прославилась благодаря сериалу «Екатерина». Теперь поклонники ассоциируют девушку с императрицей. При этом в обычной жизни, она, конечно, не носить корону и платья с кринолином. После продолжительного карантина актриса уехала в отпуск с семьей. Место, где коротает дни звезда, остается тайной. Однако артистка успела поделиться кадрами с подросшими детьми Андреем и Екатериной.

Александрова нежится на солнце. Как настоящая девушка, она не устояла и устроила фотосессию на побережье. А фотографом выступила ее четырехлетняя дочка. На кадрах актриса предстала без макияжа. 37-летняя знаменитость позировала в бикини и полупрозрачной тунике персикового цвета. Она кокетливо оголила плечо и ноги. Марина даже после родов смогла сохранить точеную фигуру. При этом она редко публикует откровенные фото.

«Фото от дочери с любовью», — написала артистка. «Без фильтров» — добавила она хештег.

Поклонники восхитились красотой актрисы. «Восхитительная девушка!», «Все идеально», «Марина ты прекрасна выглядишь», «Замечательные фотографии!!!», «Очень красиво!», «Озорная девочка», «Все классные и все разные», «Доча поймала вашу лучезарную улыбку», «Как дочери? Не сразу разглядел, ну очень красивая копия!», «Какие яркие краски создает природа летом», «Вы огонь», — прокомментировали пост подписчики.