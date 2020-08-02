С тонким браслетом на лодыжке: Нетребко в тунике свободного кроя продемонстрировала загорелые ноги

В одном из своих интервью 48-летняя Анна Нетребко призналась, что она может свободно передвигаться по городу и наслаждаться пляжным отдыхом, не испытывая при этом никакого дискомфорта от повышенного внимания поклонников. Оперная дива с юмором отметила, что чаще всего именно поп-звезды «страдают» от назойливости репортеров и вездесущих фанатов. Говоря о популярности, возлюбленная азербайджанского тенора уточнила, что она все-таки не Рианна и не Майли Сайрус. По словам артистки, она благодарна своим верным почитателям за их любовь и признание, добавив, что внимание со стороны поклонников ее ни чуть не тяготит.

Певица уточнила, что она считает себя легким человеком. По этой причине возлюбленной Юсифа Эйвазова крайне сложно пребывать в одной компании с людьми, обладающими тяжелой энергетикой. Описывая собственный характер, Анна уточнила, что считает себя спокойным и добрым человеком.

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На личной страничке в Instagram Анна Нетребко поделилась отпускным снимком, позировав на песчаном пляже босиком. Возлюбленная Юсифа Эйвазова облачилась в тунику на пуговицах, продемонстрировав свои загорелые ноги. Особое внимание артистка уделила аксессуарам. Так, лодыжку певицы украшал тонкий золотой браслет. Знаменитость не скрывает, что с особой тщательностью готовится к светским раутам и выступлениям на сцене. А вот в обычной жизни певица позволяет себе миксовать стили, облачаясь и в мини-платья.