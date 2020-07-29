Экс-возлюбленная Эмина в мини-платье с пышными рукавами вывела на прогулку дочку Афину

Алена Гаврилова смогла очаровать Эмина Агаларова. Влюбленные тайно поженились, а в канун Нового года у них родилась дочка Афина, но супруги, как оказалось, были счастливы вместе недолго. Весной, когда в мире бушевала пандемия коронавируса, артист объявил, что расстался с избранницей. Позже он пояснил, что причины такого решения очень личные. При этом певец сохранил дружеские отношения с экс-возлюбленной.

Их годовалая дочка не обделена внимание обоих родителей. Кроха живет с мамой в новом доме, который им купил Эмин. Артист часто навещает наследницу или забирает ее на время, чтобы побыть с ней на природе или даже на работе.Гаврилова не жалеет денег на малышку и недавно купила ей обувь Dior. Сама она тоже старается выглядеть женственно и элегантно. Еще недавно девушка выглядела грустной после переезда, но теперь освоилась на новом месте.

Алена часто устраивает велосипедные прогулки и показывает дочке окрестности. Однако первый свободный день, когда Эмин был занят, она решила провести с малышкой в центре Москвы. Экс-возлюбленная певца облачилась в мини-платье в цветочек с модными пышными рукавами. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги. Отметим, что платья в таком стиле любит носить дочка Дмитрия Маликова, Стефания. Свою наследницу девушка облачилась в шорты и футболку. Пудровый костюм смотрелся очень нежно.

Гаврилова прогулялась с малышкой по улицам и показала ей карусели, а также декоративную телефонную будку. Молодая мама выглядела стильно. Поклонники уверены, что такая красавица долго не будет одинока. К слову, она побеждала в конкурсах красоты и обладает титулом «Мисс Мордовия – 2004».