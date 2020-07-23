Экс-возлюбленная Эмина подчеркнула точеную фигуру шелковым комбинезоном

Эмин Агаларов проявил себя, как артист, бизнесмен и семьянин. Однако последний его брак с Аленой Гавриловой продлился меньше двух лет. Во время карантина певец неожиданно объявил, что расстался с возлюбленной, которая подарила ему дочку Афину. Причины такого решения он называть не стал, обозначив их слишком личными. Ему удалось сохранить с бывшей пассией хорошие отношения. Официально развод они пока не оформили, но артист купил девушке новый дом в другом поселке, чтобы его наследница в будущем могла ходить в хорошую школу.

Эмин продолжает видеться с младшей дочкой, а также уделяет время наследникам от первого брака. Так как девочке всего год, она осталась жить с мамой. Гаврилова не жалеет денег на малышку и недавно купила ей обувь от Dior. Сама девушка еще недавно выглядела грустной, но теперь привыкает к жизни в новом особняке. Очередной день она начала с велосипедной прогулки. Алена показала свои стройные ноги в джинсовых шортах.

Похоже, что бывшая возлюбленная Эмина порадовала себя обновками. Вечером она позировала перед зеркалом в шелковом комбинезоне жемчужного цвета с глубоким декольте и акцентом на талии. Фигура Гавриловой казалась еще более хрупкой, чем обычно. Поклонники восхитились красотой обладательницы титула «Мисс Мордовия-2004».

Напомним, что раньше Алена встречалась с банкиром Рустамом Тарико, который был старше ее на 25 лет. Девушка даже родила ему сына, но свадьбу они так и не сыграли. Вскоре бизнесмен увлекся другой красавицей, а Гаврилова встретила Эмина, но и это счастье девушки не продлилось вечно. Поклонники верят, что она еще обретет настоящую любовь.