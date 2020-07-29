«Влетаем в новый проект»: Кристина Асмус в брюках палаццо отметилась в первый рабочий день

Актриса с радостью сообщила, что отправляется на съемочную площадку новой картины. Поклонники восхитились тем, как выглядит девушка, которая переживает развод с Гариком Харламовым.

Кристина Асмус не раз оказывалась в центре скандалов. И даже ее расставание с Гариком Харламовым, о котором пара объявила в июне, произвело большой резонанс в обществе. Сначала поклонники решили, что влюбленные всех разыгрывают. Однако Харламов все же подал на развод. По слухам, муж и жена больше не живут вместе. Юморист снял дом по соседству, чтобы быть рядом с дочкой Анастасией.

Асмус старается с позитивом относиться к ситуации. Она постоянно шутит на тему развода в соцсети. Сначала девушка позировала за рулем мопеда, который был загружен мотками пряжи и коробками. «Разделили имущество», — так подписала она фото.

А накануне актриса продемонстрировала, как имитирует оргазм на съемочной площадке, заверив, что только это ей и остается после развода. Во время карантина Кристина снималась в онлайн-проектах, даже не покидая свой дом. А 29 июля она сообщила, что возвращается к обычной работе.

«Влетаем в новый проект. Сегодня первый съемочный день в кино! Наконец, на нормальной площадке, не на удаленке. Подробности позже! Уух, с Богом!» — поделилась артистка.

Она добавила фото, на котором предстала на балконе своего дома. Асмус облачилась в белую футболку и эффектные полосатые брюки палаццо. Девушка уложила волосы и накрасилась. Провожал ее на работу пес породы басенджи.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие отметили, что она похорошела. «Кристина, вы красотка», «Удачи! Классные штаны!», «Как да же ты стала», «Красотка наша! Идеал», «Брюки бомбичные», — прокомментировали пост подписчики.