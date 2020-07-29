«После развода оргазм только такой»: Асмус обнародовала провокационное видео

Шутку поняли далеко не все подписчики звезды.

Кристина Асмус и Гарик Харламов старательно пытаются превратить свой развод и разговоры вокруг него в шутку, отмахиваясь от злопыхателей.

Комик недавно обнародовал видео с нервной собакой, сравнив ее с хейтерами, которые не дают ему покоя, обсуждая его расставание с актрисой. Кроме того, артист снялся в вайне на фоне знаменитых питерских мостов. «Развелся», — констатировал Гарик, когда сооружение разделилось на ночь на две половины.

Не осталась в стороне и Кристина Асмус, которая, пожалуй, даже превзошла своего мужа в скабрезности юмора. Артистка изобразила перед своими коллегами звуки интимного характера, немало смутив очевидцев и своих фолловеров.

«После развода оргазм только такой», — подписала она обнародованное в Сети видео.

Реакция на этот пост была неоднозначной: кто-то признался, что «орет» от этих кадров, а кто-то даже пообещал отписаться от актрисы, обвиняя ее в пошлости.

А как вам такой юмор звезды?