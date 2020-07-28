Переживающая развод Асмус разделась для нового фильма

В личной жизни Кристины Асмус сегодня штормит. Доктор Варя из «Интернов» переживает развод с супругом Гариком Харламовым. Как только пара объявила о расставании, многие были уверены, что разрыв связан со скандальной ролью актрисы в фильме «Текст». Тогда Кристину обвиняли в слишком откровенных кадрах.

Теперь Асмус почти свободна и упреков ждать не от кого. Недавно она поделилась, что совсем скоро на экраны выйдет картина «Китобой». Актриса сыграла одну из ролей и по сценарию ей приходится раздеваться.

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Лента рассказывает о нелегком труде охотников на самых крупных млекопитающих. В одной из сцен китобои смотрят на экран компьютера, где раздевается девушка из секс-чата. Роль соблазнительницы исполняет Кристина Асмус.

«Просто нереальные новости! Наш фильм «Китобой» вошел в программу Венецианского международного кинофестиваля. Работа над проектом шла более 7 лет», — поделилась недавно Асмус с поклонниками.

Радостную новость Кристина сопроводила коротким роликом со съемочной площадки. Актриса слегка «потрепана» в кадре. По старту режиссера она идет в сторону бара, минуя темный переулок.

Главные роли в картине исполнили непрофессиональные актеры, коренные чукотские подростки Владимир Онохов и Владимир Любимцев, сообщает сайт Радио «КП».

Ранее Кристина Асмус поделилась снимком в элегантном платье. Подписчики отметили, что судя по цветущему виду актрисы, она не особо переживает из-за расставания с супрeгом, пишет сайт OA.