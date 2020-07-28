Стильный монохром: Ольга Бузова выбрала силуэтное платье-бюстье и лодочки для фотосессии

34-летняя Ольга Бузова стала кумиром молодежи. Она с легкостью смогла построить карьеру певицы, хотя коллеги по сцене не сразу приняли девушку в свои круги. А почти год назад телеведущая встретила долгожданную любовь. Она стала жить с блогером Давой. Поклонники заметили, что девушка похорошела и стала выглядеть счастливой. Но с начала лета влюбленные не публиковали совместных фото, что спровоцировало слухи об их расставании.

Бузова теперь все чаще предпочитает ночевать в отелях, а накануне ее яркие образы сменились более темными. Еще недавно она блистала на съемках в мини-юбке и топе с глубоким декольте, а теперь для фотосессии выбрала лаконичный образ в чермном цвете. Телеведущая показала, как ее готовят к съемке. Ольга предстала на кадрах в силуэтном платье-бюстье длины миди. Наряд подчеркнул ее осиную талию и позволил оголить ноги. Туфли-лодочки в тон дополнили элегантный образ.

Профессионалы сделали девушке макияж в теплых тонах и уложили волосы в локоны.

«Вот что у нас получилось сегодня. Тут мне пшикают, тут мне мажут. И массажик параллельно, и масочка для рук, для лица. Можно так каждый день?» — похвасталась телеведущая.

А поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова в монохромном образе. Многие также все еще переживают за ее отношения с Давой. «Образ отпад. Красотка», «Оля, такой непривычный и крутой образ», «Какая ты красивая!», «Трек нереально крутой», «Очень красивая в чёрном платье», «Твое настроение читается в стиле. С Давой в ссоре?» — стали комментировать пост подписчики.