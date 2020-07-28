«Даже не узнала Ольгу»: Бузова в рваной юбке и белом кроп-топе отметилась на съемках

Ольга Бузова не перестает радовать поклонников. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым она стала певицей. Мало кто верил в успех хрупкой девушки, но она выпустила несколько хитов подряд и в итоге даже сняла клип с «самым красивым преступником» Джереми Миксом. Теперь телеведущая старается удерживать свой успех на должном уровне. После карантина она выпустила новую песню с Ханзой и Джаро Mira Me BEBE.

Первым делом, Ольга представила трек на своей привычной площадке — «Дом-2». Для появления на публике и представления нового хита она облачилась в джинсовую юбку, белоснежный кроп-топ, а также туфли-лодочки на шпильке. Телеведущая прибегла к хитрости. Из собственных локонов она создала пучок и челку, а также повязала поверх солоху. Бузова очаровала поклонников своим образом, а также зажигательно исполнила песню с Ханзой и Джаро.

«Тебе очень идет челка», «Новый образ просто отпад», «Летняя такая», «Красотка невероятная!», «Всегда на высоте», «Очень крутая», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Максимально одета просто, непринужденно. Давно я таких непродуманных луков у нее не видела. Единственное, что этот ансамбль освежает, это солоха и все. На ней обычная джинсовая рваная юбка, которая имеется в гардеробе каждой молодой девушки, плюс кроп-топ белого цвета, который дублируют лодочки с изящной застежкой на щиколотке. Это абсолютно повседневный, обычный образ. Все-таки на выступление следует более грамотно продумывать подачу, а здесь она сделала ставку на образ, если выражаться на сленге, „своя девчонка“ или „свой среди своих“. Тут у нее челочка появилась, я даже не узнала Ольгу. Скорее всего, когда она отправилась на мероприятие, то одела все то, что есть у каждой девушки», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.