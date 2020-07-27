С тиарой на голове: Бузова в алом шифоновом платье с расшитым лифом назвала себя принцессой

34-летняя Ольга Бузова на личной страничке микроблога анонсировала выход нового трека. По словам телеведущей, она испытывает сильное волнение и надеется, что свежий сингл найдет отклик в сердцах ее поклонников. В дополнении к своим словам экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала свежий снимок из импровизированной фотосессии, представ перед объективом фотокамеры в дизайнерском наряде.

Ко всему прочему, ведущая «Дома-2» назвала себя принцессой. Бузова примерила алое шифоновое платье с расшитым лифом, позировав в движении. Примечательно, что акцент певица сделала на талии, отдав предпочтение облегающему наряду с пышной летящей юбкой. Свой образ теледива дополнила тиарой.

«Я очень нервничаю, волнуюсь! Самая главная награда для меня, если наша песня найдет отклик в ваших сердцах», — обратилась к поклонникам Бузова.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее в СМИ появилась информация о том, что 61-летняя Лариса Гузеева станет новой ведущей проекта «Дом-2». Однако позже в беседе с поклонниками Ксения Бородина опровергла эту информацию.

Супруга бизнесмена Курбана Омарова с юмором подметила, что соведущая главной свахи страны Розы Сябитовой в программе «Давай поженимся» претендует на ее место, а Ольгу Орлову сместит София Ротару.