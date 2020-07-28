Молодая мама на прогулке: Марина Кравец подчеркнула постройневшую фигуру алыми брюками

Марина Кравец является единственной женщиной, которая стала участницей Comedy Club. Ко всему прочему, она ведет еще несколько передач. Зрители любят ее за искренность и острый язык. О личной жизни девушка рассказывает редко, но известно, что она замужем за Аркадием Водаховым, который раньше играл в КВН, а теперь стал продюсером жены. Минувшей зимой артистка объявила о своей беременности. В апреле, в разгар карантина, в одной из столичных клиник она родила первенца — дочку Веронику.

Примечательно, что Марина не стала скрывать рождение ребенка. Пока саму малышку она прячет от посторонних глаз, но порой демонстрирует коляску во время прогулок. Муж помогает телеведущей воспитывать малыша. Примечательно, что уже спустя три месяца она предстала постройневшей. Накануне она опубликовала фото, на котором позировал на природе. Кравец предстала в алых брюках прямого кроя и белоснежной рубашке в тон кроссовкам.

«Заигрываю с дроздом», — пошутила она, в комментариях к фото.

Поклонники поддержали юмор артистки. При этом многие поразились тому, как выглядит молодая мама. Наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру и талию. «Аркаше это не понравится», «Вы же недавно родили? Такая худенькая», «Как вам идет алый цвет», «Нереальная красота», «Стройняшка, как только удалось так быстро вернуться в форму?», «Будто и не рожали! Красавица», «Вот это молодая мама, очень круто выглядите», — прокомментировали пост подписчики.