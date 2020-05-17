«Моя любовь, моя опора!»: Марина Кравец обнародовала редкое фото мужа

Участница юмористического шоу на ТНТ Comedy Club Марина Кравец не афиширует свою личную жизнь. Она до последнего скрывала беременность. А после появления на свет дочки в апреле этого года долго не называла имя малышки, ее внешность – до сих пор тайна для поклонников.

Поэтому обнародованная фотография супруга Аркадия Водахова в Instagram стала для многих пользователей Сети настоящим сюрпризом. Поводом для публикации снимка оказался день рождения супруга.

«Моя любовь, моя опора! Ты старше меня всего-то на 2 дня, но судя по твоей мудрости, рассудительности, умению брать ответственность – по ощущениям — минимум на неделю! Крутейший муж! Фантастический отец нашей дочки! С днем рождения, Мой Человек!» — написала в личном блоге Марина.

Отметим, что супруги поженились еще в июле 2013 года. Аркадий учился с артисткой в питерском госуниверситете на филологическим факультете, потом они вместе играли в КВН. В настоящий момент мужчина является продюсером Марины.