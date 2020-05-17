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«Моя любовь, моя опора!»: Марина Кравец обнародовала редкое фото мужа

Звезда Comedy Club недавно подарила супругу дочь Веронику.

«Моя любовь, моя опора!»: Марина Кравец обнародовала редкое фото мужа
Марина Кравец. Фото Global look press.

Участница юмористического шоу на ТНТ Comedy Club Марина Кравец не афиширует свою личную жизнь. Она до последнего скрывала беременность. А после появления на свет дочки в апреле этого года долго не называла имя малышки, ее внешность – до сих пор тайна для поклонников.

Поэтому обнародованная фотография супруга Аркадия Водахова в Instagram стала для многих пользователей Сети настоящим сюрпризом. Поводом для публикации снимка оказался день рождения супруга.

«Моя любовь, моя опора! Ты старше меня всего-то на 2 дня, но судя по твоей мудрости, рассудительности, умению брать ответственность – по ощущениям — минимум на неделю! Крутейший муж! Фантастический отец нашей дочки! С днем рождения, Мой Человек!» — написала в личном блоге Марина.

Отметим, что супруги поженились еще в июле 2013 года. Аркадий учился с артисткой в питерском госуниверситете на филологическим факультете, потом они вместе играли в КВН. В настоящий момент мужчина является продюсером Марины.

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