«Такая худенькая уже»: Марина Кравец на прогулке с дочкой восхитила фигурой в джинсах скинни

Телеведущая всего два месяца назад впервые стала мамой. Поклонники удивились тому, как быстро она вернулась в форму.

Марина Кравец — единственная женщина в шоу Comedy Club. К тому же она ведет еще ряд передач и всегда остра на язык, за что ее очень любят зрители. О личной жизни девушка почти не рассказывает, поэтому все удивились, когда она в феврале этого года объявила о беременности. А 9 апреля в одной из столичных клиник телеведущая родила своего первенца — дочку Веронику. Теперь она познает азы материнства.

Не так давно Кравец впервые засветила своего мужа Аркадия Водахова, который является ее продюсером. Мужчина забрал свою возлюбленную из роддома. Лицо наследницы родители пока скрывают. Но с наступлением лета звезды стали чаще гулять.

Решила насладиться хорошей погодой и телеведущая. Она поделилась снимком, на котором гуляет в парке с двухмесячной дочкой. Марина предстала в пурпурном худи и джинсах скинни, которые подчеркнули ее постройневшую фигуру. Она была без макияжа и в бейсболке. Ее наследница лежала в коляске. Малышку она вновь предпочла не показывать.

«Все малыши на прогулке такие спокойные, тихие!.. Когда на фото», — пошутила звезда.

Поклонники были рады увидеть молодую маму. Многие восхитились тем, как она выглядит. Пользователи Сети заметили, что Кравец быстро пришла в форму. «Вам идет быть мамой», «В кофте в такую жару?», «Вы такая худенькая уже, как вам это удается?», «Какая вы прекрасная», Неужели хоть кто-то назвал ребенка нормальным именем», — прокомментировали пост подписчики.