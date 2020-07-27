Акцент на талии: Ирина Дубцова подчеркнула постройневшую фигуру черным комбинезоном

Ирина Дубцова была финалисткой четвертой «Фабрики звезд». Многие помнят, как на проекте у нее зародилась любовь с солистом группы Plazma Романом Черницыным, которому она подарила сына Артема. Однако в 2008 году супруги развелись. Девушка не держит зла на бывшего возлюбленного. Более того, поддерживает с ним теплые отношения. О личной жизни она предпочитает не говорить.

Раньше Ирина могла похвастаться пышными формами, но потом смогла феноменально похудеть на 18 килограммов. А во время карантина она продолжила заниматься спортом, поэтому не только не поправилась, но даже стала еще стройнее. Недавно певица блеснула на концерте для выпускников. Дубцова появилась на публике в платье миди и оранжевых лодочках. Она поразила всех своей осиной талией.

А накануне артистка запечатлела себя в зеркало перед выходом на сцену. Она вновь отдала предпочтение лаконичному образу в черном цвете. Девушка предстала в комбинезоне без рукавов, который дополнила тонким серебристым поясом. Волосы Ирина завила в пышные локоны и нанесла на губы алую помаду. Поклонники сошлись во мнении, что звезда находится на пике формы. Они уверены, что она еще сильнее постройнела. Фигура певицы привела их в восторг.

«Вот это осиная талия», «Такая тростинка», «Иришка, как выглядит бомбически», «Вот это наряд, как вам идет», «Постройнели, ноги идеальные», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.