«Какая талия!»: Ирина Дубцова в черном платье миди и оранжевых лодочках вышла в свет

Ирина Дубцова стала знаменита благодаря «Фабрике звезд». Девушка очаровала многих зрителей своим вокалом. На проекте она получила предложение от Романа Черницына. Они поженились. Вскоре певица родила сына Артема, но вот ее брак оказался некрепким. В 2008 году пара рассталась. Теперь артистка оберегает личную жизнь, много путешествует и радует поклонников яркими образами. Она несколько лет назад феноменально похудела, поэтому теперь не стесняется облачаться в женственные наряды.

24 июля состоялось первое масштабное мероприятие после карантина. В парке Горького прошел концерт для школьников и учителей «Московский выпускной 2020». Ведущей концерта стала Анна Семенович. А в празднике приняли участие Полина Гагарина, Айза Анохина, Глюкоза и другие артисты. Для появления на публике Дубцова выбрала лаконичный наряд. Она предстала на ковровой дорожке в черном приталенном платье миди.

Наряд оттенил загар певица и подчеркнул ее талию. Артистка дополнила образ оранжевыми лодочками. Девушка пообщалась с журналистами и попозировала фотографам.

«Поздравили вместе с „Муз-ТВ“ выпускников 2020. За кадром Юлиана Караулова рассказывает, что ела на карантине. Ура ! Концерты», — поделилась звезда.

Ирина восхитила поклонников своим образом. «Очень красивые туфли», «Какая талия», «Ирина подскажите тот концерт в крокусе который был отменен», «Какое замечательное платье!», «Как всегда на высоте! Принцесса», «Надеюсь, что я подняла тебе настроение и ты улыбаешься», «Роскошная», «Какая талия!», «Загореть успела», — прокомментировали фото подписчики.