Блондинка до корней волос: Дубцова пожаловалась на отсутствие стилиста

Ирина Дубцова пожаловалась на карантинное заточение. В своем Instagram певица опубликовала пост, в котором рассказала, что у нее отросли сильно корни и пора бы записаться к салон красоты. Но, как известно, в данный период они еще все закрыты. Певица рассказала, а для кого-то и сделала открытие, что на самом деле она блондинка.

«Кажется, скоро одной блондинкой в этом городе станет больше. Кто не знал, я светленькая», — раскрыла секрет Дубцова.

К слову сказать, в начале своей карьеры Ирина действительно имела светлый цвет волос. Но любой артист знает, что на сцене нужно быть яркой, чтобы обращать на себя внимание публики. Поэтому за многолетнюю творческую деятельность Ирина была и рыжей, и блондинкой, и сексуальной шатенкой, и брюнеткой. Но самоизоляция всех «заставила» показать свое истинное лицо. Поклонники поддержали певицу и были солидарны с ее проблемам.