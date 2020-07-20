Девушка с района: Равшана Куркова в укороченных брюках и джемпере погуляла с подругой

Равшана Куркова является одной из самых красивых отечественных актрис. Девушка снялась в десятках картин. С юных лет она блистает в кино. Некоторые поклонники поражаются тому, что за минувшие годы она почти не изменилась. 39-летняя артистка не скрывает, что много трудится, чтобы оставаться стройной и молодой. По ее словам, после 30 лет, несмотря на хорошие гены, ей пришлось заниматься спортом и пересмотреть свое питание, чтобы оставаться в форме.

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Также в обычной жизни Куркова редко красится. На минувших выходных она встретилась с подругой и ее маленьким сыном. Для прогулки актриса облачилась в черные укороченные брюки и джемпер в тон. Поверх она надела светлую ветровку в тон кроссовкам. Девушка собрала волосы в небрежный пучок, а вот от макияжа отказалась. Равшана улыбалась, играя с маленьким мальчиком. Подруга звезды была в восторг от того, как они проводят время.

Многие поклонники восхитились образом актрисы и ее естественной красотой. Некоторые отметили, что Куркова выглядит как юная девочка. «Красавица», «Какая же вы красивая, балдею с вас», «Прям девчонка-тинейджер на фото», «Господи, что сделать, чтобы в 41 выглядеть также невинно», «Ой, естественная безупречность», «С каждым годом вы становитесь нежной, женственной», — стали обсждать свежие фото поклонники.