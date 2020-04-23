Без макияжа и в объемном свитере: Равшана Куркова похвасталась «щеками» с любимым питомцем

Равшана Куркова является одной из самых известных отечественных актрис. У девушки в копилке десятки работ в кино. Она часто играет красавиц со сложной судьбой. В обычной жизни актриса редко красится и выбирает лаконичные и женственные образы. 39-летняя девушка не скрывает, что прикладывает силы для сохранения молодости. По ее словам, после 30 лет, несмотря на хорошую генетику, ей пришлось пересмотреть рацион питания и заняться спортом.

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Теперь Куркова, как и многие другие актеры, находится в самоизоляции. Девушка надеется, что вскоре все придет в норму и она вернется к работе. А пока актриса добралась до книг, в которые погружается вечерами. Ко всему прочему, она занимается йогой. Девушке каждый день удается погулять, так как у нее дома живет пес Тайсон. Именно он составляет компанию Равшане на карантине. Накануне девушка решила сделать селфи со своим питомцем.

В кадре актриса предстала без макияжа и с растрепанными волосами. Она облачилась в темно-синий объемный свитер. С собакой на руках Куркова склонилась над камерой. «Наши щеки желают вам отличного вечера», — написала она.

Поклонников позабавило честное селфи артистки без макияжа. Многие отметили, что она очень молодо выглядит. «Равшана, ваши щеки маловаты», «Вот и фотки новые! Отличные щёки», «Вы такая красавица и щек ну совсем нет!», «Как вам удается так хорошо выглядеть», — прокомментировали пост подписчики. Многие вспомнили, что Равшана занимается спортом и посчитали, что ей не грозят лишние килограммы. «Спорт сейчас в каждодневной борьбе с шоколадными конфетами. Так и живем», — заверила девушка. А когда фанаты удивились, что она одинока, то актриса решила создать интригу. «А вдруг эта женщина просто не афиширует личную жизнь? Я слышала, такое редко, но бывает», — написала Куркова.