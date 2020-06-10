Пресс на зависть: Равшана Куркова в кроп-топе и велосипедках показала безупречную фигуру

Равшана Куркова ждала дня, когда карантин завершится. Актриса тосковала без работы. При этом в самоизоляции она много читала, а также занималась спортом и йогой. У девушки была возможность развеяться, когда она выходила гулять с собакой. Поклонники не перестают восхищаться артисткой. Многие отмечают, что она одна из самых красивых звезд. Сама девушка не скрывает, что после 30 лет ей приходится прикладывать усилия, чтобы хорошо выглядеть.

На новом фото Куркова запечатлела себя во время йоги. Для такого занятия она облачилась в велосипедки и кроп-топ цвета хаки. Она сделала игривую прическу, собрав локоны в два пучка. От макияжа актриса отказалась, показав природную красоту. Наряд подчеркнул каждый изгиб ее тела и позволил похвастаться не только длинными ногами, но и прессом. Равшана выглядела счастливой. К слову, 39-летняя звезда кино не часто оголяет части тела.

Поклонники восхитились ее безупречной фигурой. Многие отметили, что она с легкостью даст фору топ-моделям. Добавим, что о своей личной жизни девушка предпочитает не говорить. Когда ей задают провокационные вопросы, она поясняет, что если молчит, то это не значит, что у нее никого нет. Ранее она дважды была замужем. Равшана была супругой фотографа Семена Куркова, а также четыре года прожила в браке с Артемом Ткаченко.