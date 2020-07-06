«Очень стройнит»: Брухунова отправилась на работу в комбинезоне с лампасами

Татьяна Брухунова не первый год является помощницей Евгения Петросяна. Когда юморист решил развестись с Еленой Степаненко, то вскоре ему стали приписывать роман с помощницей, которая внешне похожа на его экс-супругу. Спустя два года слухи об их отношениях только усилились. В СМИ писали об их тайной свадьбе, а не так давно появились домыслы, что у них родился ребенок от суррогатной матери. Примечательно, что ни Петросян, ни его помощница предпочитают не говорить о личной жизни.

Тем временем поклонники стали пристально следить за Брухуновой. Одни критикуют ее стиль в одежде, а другие восхищаются ее особым чувством стиля. На гардероб она не жалеет денег. Недавно девушка похвасталась тренчем от Burberry, который стоит 125 тысяч рублей. При этом порой ее стиль называют «бабушкиным». Но новая обновка Татьяны понравилась ее подписчикам. На работу в жаркий день она отправилась в причудливом комбинезоне с лампасами. Расклешенный низ выглядел, как брюки кюлоты. Наряд подчеркнул ее талию и изящные щиколотки.

К образу Брухунова подобрала сумку-корзинку и сандалии с открытым носом.

«Настроение — понедельник!» — написала она. «Я уже мчу на работу! Как давно я об этом мечтала. Несмотря на то, что на улице почти 30 градусов, в руках у меня горячий шоколад. Мне вообще кайфово», — позже сообщила помощница Петросяна.

Поклонники сначала решили, что девушка похудела, но сама Татьяна заверила, что не сбросила ни килограмма. Тогда фанаты решили, что наряд преобразил звезду. «Вы похудели и выглядите прекрасно», «Танюша похудела или так наряд вас худит?», «Стройная красотка! Какая вы классная», «Очень стройнит вас комбинезон, Татьяна. Просто супер!» — прокомментировали пост подписчики.