«Теперь и фотограф»: Алсу в розовой толстовке позировала перед старшей дочерью

Алсу на днях отпраздновала день рождения. Певица провела время со своей семьей. Дома она блеснула фигурой в платье-футляре небесного цвета, а потом девушка провела время на природе уже в шортах и полосатой рубашке. Позже артистка поблагодарила всех за поздравления. Она призналась, что провела день так, как хотела. Многие не перестают восхищаться красотой звезды, которой исполнилось 37 лет.

Как известно, у Алсу трое детей. Она много времени уделят наследникам. Младшего сына Рафаэля она скрывает от поклонников. В этом году певица поделилась первым фото малыша, но скрыла его лицо. Среднюю дочку — Микеллу Абрамову — чаще остальных можно увидеть в соцсети артистки. Девочка хочет пойти по стопам мамы, она занимается музыкой, участвовала в проекте «Голос. Дети». А вот о Сафине, которой в этом году исполнится 14 лет, мало что известно. Она любит подурачиться с мамой, часто танцует, но на публике ее можно увидеть редко.

Как оказалось, девушка хочет освоить сложную профессию. При этом на днях Алсу открыла новый талант у дочери. Она поделилась снимками, которые сделала девочка. На них певица позирует в розовой толстовке с капюшоном.

«Когда старшая дочь — потенциальный врач, музыкант, а теперь и фотограф.. Надеюсь, дети реализуют себя в профессии, в которой будут не только хороши, но и будут ее любить!» — написала артистка.

Поклонники восхитились образом звезды. Многие также не ожидали, что Сафина хочет стать врачом. «Врач — это здорово!», «Врач? Это круто, я прям идеально ее представляю в этой профессии», «Мне кажется, из Сафины будет потрясающий доктор, стоматолог, например», «Сафина молодец, сразу видно, что есть понимание эстетики и вкус!», «Какая красота», — прокомментировали пост подписчики.