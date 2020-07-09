«Женственный и легкий наряд»: Стриженова предстала в струящейся юбке и приталенном жакете

Екатерина Стриженова со школьной скамьи строит отношения с Александром Стриженовых. Их считают одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе. Они не только вырастили детей — Анастасию и Александру, но и стали бабушкой с дедушкой. Стоит отметить, что Екатерина в 52 года выглядит очень молодо. Женщина обладает особым чувством стиля, поэтому ее наряды часто восхищают общественность. Она часто использует яркие цвета и носит элегантные платья.

8 июля в России многие отмечали День любви, семьи и верности. Очень любит этот праздник чета Стриженовых, хоть часто им приходится работать в этот день. В соцсети Екатерина поделилась видео с одного из мероприятий, которое ей довелось вести вместе с супругом. В кадре она предстала в ярком наряде в стиле монохром. На не была струящаяся юбка макси лазурного оттенка и приталенный жакет в тон с цветочным принтом. Голову ведущей украшал венок из цветов. Александр оделся под стать супруге в черный костюм.

«Обычно в День семьи, любви и верности мы собирались в Муроме и устраивали грандиозный праздничный концерт под открытым небом на берегу Оки! Но в этот раз, из-за соображений безопасности, Первый канал решил показать лучшее из предыдущих лет. Тринадцатый год этот праздник с нами, и я поздравляю всех, кто не мыслит себя без семьи!!!» — написала Стриженова.

Поклонники восхитились ее нарядом. Многие поздравили пару и отметили, что они очень гармонично выглядят. А для портала Teleprogramma.pro оценила образ телеведущей имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Всю торжественность мероприятия подчеркнул супруг Екатерины, надев черный костюм и галстук-бабочку, а также белоснежную сорочку, которая, естественно, является необходимым элементом праздничных церемоний. Катя же решила надеть более женственный, легкий и в то же время струящийся, летящий, летний наряд. На жакете отображен цветочный принт, который добавил еще и нотку ярких красок. Дополнил образ шикарный венок, который продолжил тематику лета, ромашек, семьи. Думаю, что этот цветок выбран неслучайно. Ромашка — символ семьи, любви и верности. Ей удалось это подчеркнуть! А струящиеся, летящие наряды А-силуэта Катя чаще всего выбирает на мероприятия, чтобы образ был комфортен, удобен и никакие ее движения не стеснял — это абсолютно правильно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.