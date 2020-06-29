Уикенд на рыбалке: Стриженова в брюках-«бананах» и клетчатом бомбере отдохнула с мужем

Екатерина Стриженова большую часть жизни посвятила своему мужу Александру Стриженову. Они вместе с юных лет и часто пересекаются даже на работе. Многие восхищаются сплоченной семьей. Артистку поклонники также называют иконой стиля. Она любит носить женственные образы, особенно, платья миди с принтом. За почти три месяца карантина пара успела соскучиться по вылазкам на природу, поэтому минувший уикенд они провели на рыбалке.

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В соцсети Стриженова поделилась кадрами, на которых позировала с уловом. Ее супругу удалось достать из воды осетра. Она предупредила, что всю живность они вернули обратно в пруд. Александр был облачен в шорты и бирюзовое поло. А вот его возлюбленная предпочла клетчатый костюм, состоящий из брюк «бананов» и бомбера. Образ телеведущей завершили кепка и солнцезащитные очки с леопардовой оправой.

«Всемирный день рыболовства был вчера, но мы его отметили сегодня! Два осетра (слишком большие, поэтому отпустили — видео в сторис) и два карпа!! Открыли сезон», — написала Екатерина.

Поклонники восхитились тем, как артистка выглядит в 52 года. Другие оценили ее повседневный образ. «Ничего себе!! Ну вы крутые», «Саша даже футболку не намочил», «Какая вы стильная даже на природе», «Саша! А как вы худели?», «Екатерина хороша даже на рыбалке», — прокомментировали пост подписчики.