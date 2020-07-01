«Даже кудри, как у папы»: зять Стриженовой облачился с двухлетним сыном в одинаковые шорты

Дочка артистки поделилась новыми снимками с маленьким Петей. Поклонники поразились тому, что мальчик так быстро растет.

Екатерина Стриженова с юных лет стала строить отношения с Александром Стриженовым. И спустя годы они смогли сохранить любовь и уважение друг к другу. Не удивительно, что их считают одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе. У супругов выросли две красавицы-дочки. Саша успешно окончила школу и теперь учится в МГУ, а ее сестра Анастасия вышла замуж за финансиста Петра Грищенко и в 2018 году стала мамой. У девушки родился сын Петр.

Старшая дочка Стриженовой живет в Нью-Йорке, но часто приезжает на родину. Не так давно телеведущая хвасталась, что ее внук виртуозно играет на музыкальных инструментах. А теперь Анастасия поделилась новыми фото с ребенком. Она запечатлела мальчика с супругом во время прогулки. Малыш заметно подрос. Его вьющиеся волосы отрасли, а тело стала более крупным. Примечательно, что для прогулки зять Екатерины облачился с сыном в одинаковые шорты.

Раньше многие поклонники не раз отмечали, что Петр похож на своего дедушку. Однако теперь многие сошлись во мнении, что он копия своего отца: начиная от телосложения и заканчивая глазами и прической.

Ребенок умилил пользователей Сети. «Кудрявый пухляш», «Какой классный малыш», «Петр само очарование», «Ну тут явно видно, что мальчик весь в отца», «Вот это генетика. Даже кудри, как у папы», «Петя такой сладкий», — стали писать подписчики.

Напомним, что Стриженова Екатерина души не чает в своем внуке. Она любит проводить с ним время.