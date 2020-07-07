Стилист назвала брючный костюм Ирины Безруковой в бельевом стиле «ультрамодным»

Актриса на съемках передачи отметилась в лаконичном образе. Как оказалось, ее наряд сочетает несколько модных тенденций, что отметила имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Ирина Безрукова пять лет назад развелась с Сергеем Безруковым. Актриса не опустила руки. Она продолжает работать, а также ухаживать за собой. В 55 лет женщина выглядит моложе многих своих сверстников. Она не скрывает, что надеется встретить новую любовь. К слову, поклонники не сомневаются, что артистка не будет одинока. Она всегда добра, вежлива, а ее наряды очень женственные и стильные.

После карантина многие звезды вернулись к работе. Поделилась снимком со съемок и Ирина. Она призналась, что три дня не пользовалась соцсетями. В кадре актриса предстала в белом шелковом костюме в бельевом стиле. Она уложила волосы в объемные локоны и сделала макияж с акцентом на губы. Поклонники восхитились красотой Безруковой. Многие одарили ее комплиментами. «Ириночка!!!! Всегда приятно вас видеть», «Такая посвежевшая», «Очень элегантная», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Ирина отдала предпочтение пижамному брючному костюму, который объединил в себе две модных тенденции: «Бельевой стиль» вместо одежды«и «Мужской стиль в женской моде», что сразу сделало образ трендовым. А ультрамодным его делает фасон верха в виде мужской рубашки. Большую роль играет глянцевая фактура ткани, которая подсвечивает и освежает лицо. Контрастный принт настолько тонкий и изящный, что тоже подчеркнул утонченность и изящество Ирины. Весь образ работает на Ирину, как это и должно быть!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.